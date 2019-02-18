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Чоловік організував нарколабораторію у орендованій квартирі

Чоловік організував нарколабораторію у орендованій квартирі

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 лютого. УНН. У Києві правоохоронці викрили чоловіка, який організував вдома підпільну нарколабораторію, а також зберігав там зброю і боєприпаси. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр Нацполіції Києва.

"Під час проведення слідчих дій у квартирі, яку орендував затриманий, ми виявили та вилучили нарколабораторію, близько півтора кілограма фінілнітропропену, розфасований амфетамін та канабіс, а також зброю та боєприпаси", - йдеться у повідомленні.

Слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочаті кримінальні провадження за ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) та ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Правопорушнику повідомили про підозру, слідчий готує клопотання до суду про обрання йому міри запобіжного заходу. Фігуранту загрожує до десяти років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Як повідомляв УНН, у Кривому Розі виявили нарколабораторію.

Українські Національні Новини

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