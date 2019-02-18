Мужчина организовал нарколабораторию в съемной квартире

"Во время проведения следственных действий в квартире, которую арендовал задержанный, мы обнаружили и изъяли нарколабораторию, около полутора килограмма финилнитропропену, расфасованный амфетамин и каннабис, а также оружие и боеприпасы", - говорится в сообщении.

Следственным отделом Шевченковского управления полиции открыты уголовные производства по ч. 2 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) и ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Правонарушителю сообщили о подозрении, следователь готовит ходатайство в суд об избрании ему меры пресечения. Фигуранту грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как сообщал УНН, в Кривом Роге обнаружили нарколабораторию.