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В селе Житомирской области разоблачили нарколабораторию

Киев  •  УНН

 • 11881 просмотра

КИЕВ. 6 марта. УНН. В Житомирской области правоохранители разоблачили нарколабораторию, которую обустроили в частном доме. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Нацполиции области.

В с. Ракович Радомышльского района местные жители обратили внимание на подозрительных мужчин, которые время от времени наведывались в сельский дом и обустроили его камерами видеонаблюдения. О своих подозрениях люди рассказали участковому. Для проверки по указанному адресу прибыли полицейские.

В пресс-службе сообщили, что правоохранители обнаружили в помещении охранника, а при осмотре дома разоблачили нарколабораторию.

В ходе обыска изъяли ведра с ингредиентами, отходами от производства, а также остатки готового продукта. Кроме того, было обнаружено растительное сырье, белый порошок и около 30 пол-литровых бутылок с жидкостями, состав которых сейчас устанавливают эксперты.

Соответствующие сведения внесены в ЕРДР по ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

Полицейские устанавливают обстоятельства и всех лиц, причастных к организации и функционированию нарколаборатории.

Напомним, в Киеве мужчина организовал нарколабораторию в арендованной квартире.

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