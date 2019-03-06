В селе Житомирской области разоблачили нарколабораторию
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. В Житомирской области правоохранители разоблачили нарколабораторию, которую обустроили в частном доме. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Нацполиции области.
В с. Ракович Радомышльского района местные жители обратили внимание на подозрительных мужчин, которые время от времени наведывались в сельский дом и обустроили его камерами видеонаблюдения. О своих подозрениях люди рассказали участковому. Для проверки по указанному адресу прибыли полицейские.
В пресс-службе сообщили, что правоохранители обнаружили в помещении охранника, а при осмотре дома разоблачили нарколабораторию.
В ходе обыска изъяли ведра с ингредиентами, отходами от производства, а также остатки готового продукта. Кроме того, было обнаружено растительное сырье, белый порошок и около 30 пол-литровых бутылок с жидкостями, состав которых сейчас устанавливают эксперты.
Соответствующие сведения внесены в ЕРДР по ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.
Полицейские устанавливают обстоятельства и всех лиц, причастных к организации и функционированию нарколаборатории.
Напомним, в Киеве мужчина организовал нарколабораторию в арендованной квартире.