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На Житомирщині викрили групу продавців зброї

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 вересня. УНН. У жителів Житомира та району вилучили 20 одиниць зброї, кілька сотень набоїв та інші свідчення їх протиправної діяльності. Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Житомирській області, передає УНН.

На Житомирщині викрили групу продавців зброї

“Поліцейські провели понад 10 обшуків за місцем проживання жителів обласного центру та Житомирського району. У приміщеннях виявили 20 одиниць зброї, у тому числі нарізну та перероблену, та близько трьох сотень набоїв до неї. Попередньо, фігуранти провадження, віком від 30 до 50 років, мають навички поводження зі зброєю. Упродовж певного періоду вони займалися скуповуванням зброї часів ІІ Світової війни, а також її пошуком у місцях запеклих боїв. У подальшому пістолети, рушниці та автомати ремонтувались, приводилися до бойового стану з метою продажу зацікавленим особам”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що обшуки проводились у рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та ст. 263-1 (незаконне виготовлення, переробка чи ремонт вогнепальної зброї або фальсифікація, незаконне видалення чи зміна її маркування, або незаконне виготовлення бойових припасів, вибухових речовин чи вибухових пристроїв) КК України.

“Нині все виявлене слідчі вилучили та направили на дослідження до Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру при МВС. Чинним законодавством такі протиправні дії караються позбавленням волі строком до 10 років”, — додали в поліції.

Як повідомляв УНН, у пенсіонерки в Києві знайшли схрон з патронами та гранатами.

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