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В Житомирской области разоблачили группу продавцов оружия

Киев • УНН

 • 11852 просмотра

КИЕВ. 4 сентября. УНН. У жителей Житомира и района изъяли 20 единиц оружия, несколько сотен патронов и другие свидетельства их противоправной деятельности. Об этом сообщает пресс служба ГУНП в Житомирской области, передает УНН.

В Житомирской области разоблачили группу продавцов оружия

“Полицейские провели более 10 обысков по месту жительства жителей областного центра и Житомирского района. В помещениях обнаружили 20 единиц оружия, в том числе нарезное и переработанное, и около трех сотен патронов к нему. Предварительно, фигуранты производства, в возрасте от 30 до 50 лет, имеющие навыки обращения с оружием. В течение определенного периода они занимались скупкой оружия времен Второй мировой войны, а также поиском в местах ожесточенных боев. В дальнейшем пистолеты, ружья и автоматы ремонтировались, приводились в боевую готовность с целью продажи заинтересованным лицам”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что обыски проводились в рамках уголовного производства, начатого по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ст. 263-1 (незаконное изготовление, переработка или ремонт огнестрельного оружия или фальсификация, незаконное удаление или изменение ее маркировки, или незаконное изготовление боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств) УК Украины.

“Сейчас все обнаруженное следователи изъяли и направили на исследование в Научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр при МВД. Действующим законодательством такие противоправные действия наказываются лишением свободы сроком до 10 лет”, — добавили в полиции.

Как сообщал УНН, у пенсионерки в Киеве нашли схрон с патронами и гранатами.

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