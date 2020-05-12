На Житомирщині від коронавірусу померла жінка

Загалом в області від ускладнень, спричинених COVID-19, померло 12 жителів.

“Жінка мала побічні патології, скоріше за все, вона заразилася від свого онука, який зараз знаходиться на стаціонарному лікуванні у Києві”, — сказав Віталій Бунечко.

Син померлої жінки перебуває на стаціонарному лікуванні у київській лікарні.

Нагадаємо, в Україні вже понад 16 тис. випадків COVID-19, з них 425 летальні.