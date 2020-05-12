На Житомирщині від коронавірусу померла жінка
Київ • УНН
ЖИТОМИР-КИЇВ. 12 травня. УНН. На Житомирщині 11 травня від ускладнень спричинених коронавірусною інфекцією померла 81-річна жителька Ружинського району. Про це повідомив голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко, передає УНН.
Загалом в області від ускладнень, спричинених COVID-19, померло 12 жителів.
“Жінка мала побічні патології, скоріше за все, вона заразилася від свого онука, який зараз знаходиться на стаціонарному лікуванні у Києві”, — сказав Віталій Бунечко.
Син померлої жінки перебуває на стаціонарному лікуванні у київській лікарні.
Нагадаємо, в Україні вже понад 16 тис. випадків COVID-19, з них 425 летальні.