В Житомирской области от коронавируса умерла женщина
Киев • УНН
ЖИТОМИР-КИЕВ. 12 мая. УНН. В Житомирской области 11 мая от осложнений вызванных коронавирусной инфекцией умерла 81-летняя жительница Ружинского района. Об этом сообщил председатель Житомирской ОГА Виталий Бунечко, передает УНН.
Всего в области от осложнений, вызванных COVID-19, умерло 12 человек.
"Женщина имела побочные патологии, скорее всего, она заразилась от своего внука, который сейчас находится на стационарном лечении в Киеве", - сказал Виталий Бунечко.
Сын умершей женщины находится на стационарном лечении в киевской больнице.
Напомним, в Украине уже более 16 тыс. случаев COVID-19, из них 425 летальных.