В Житомирской области от коронавируса умерла женщина

Всего в области от осложнений, вызванных COVID-19, умерло 12 человек.

"Женщина имела побочные патологии, скорее всего, она заразилась от своего внука, который сейчас находится на стационарном лечении в Киеве", - сказал Виталий Бунечко.

Сын умершей женщины находится на стационарном лечении в киевской больнице.

Напомним, в Украине уже более 16 тыс. случаев COVID-19, из них 425 летальных.