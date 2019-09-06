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На Житомирщині в ставку втопився чоловік

На Житомирщині в ставку втопився чоловік

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 вересня. УНН. У Житомирський області з водойми дістали тіло чоловіка, який втопився під час риболовлі. Про це УНН повідомили у пресслужбі головного управління ДСНС України в області.

Так, 5 вересня до Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що поблизу села Ворсівка Малинського району в місцевому ставку втопився чоловік.

За словами очевидців події, чоловік втопився під час риболовлі на березі ставка.

Прибувши до місця виклику, у метрах 150 від берега рятувальники виявили його тіло.

Бійці ДСНС підтягнули потопельника до берега та передали до рук медиків, які намагалися деякий час проводити реанімаційні дії, однак опісля констатували смерть чоловіка.

Наразі усі обставини загибелі чоловіка продовжують з’ясовувати фахівці.

Нагадаємо, на території Тернопільської області у Дністрі втопився 10-річний хлопчик.

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