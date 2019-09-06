В Житомирской области в ставке утонул мужчина
Киев • УНН
КИЕВ. 6 сентября. УНН. В Житомирской области из водоема достали тело мужчины, который утонул во время рыбалки. Об этом УНН сообщили в пресс-службе главного управления ГСЧС Украины в области.
Так, 5 сентября в Службу спасения поступило сообщение о том, что вблизи села Ворсовка Миланского района в местном ставке утонул мужчина.
По словам очевидцев происшествия, мужчина утонул во время рыбалки на берегу ставка.
Прибыв на место вызова, в метрах 150 от берега спасатели обнаружили его тело.
Бойцы ГСЧС подтянули утопленника на берег и передали в руки медиков, которые пытались некоторое время проводить реанимационные действия, однако спустя констатировали смерть мужчины.
Сейчас все обстоятельства гибели мужчины продолжают выяснять специалисты.
Напомним, на территории Тернопольской области в Днестре утонул 10-летний мальчик.