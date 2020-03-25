На Житомирщині уже 29 підозр на коронавірус, дві ще перевіряють

КИЇВ. 25 березня. УНН. На Житомирщині на сьогоднішній було отримано підозр на захворювання COVID-19 у 29 хворих, з яких 2 лабораторно підтверджені випадки, дві ще на дослідженні. Про це повідомили у пресслужбі Житомирської ОДА, передає УНН.