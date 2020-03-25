На Житомирщині уже 29 підозр на коронавірус, дві ще перевіряють
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. На Житомирщині на сьогоднішній було отримано підозр на захворювання COVID-19 у 29 хворих, з яких 2 лабораторно підтверджені випадки, дві ще на дослідженні. Про це повідомили у пресслужбі Житомирської ОДА, передає УНН.
У Житомирській ОДА повідомили, що станом на 9:00 25 березня в області залишаються зареєстрованими 2 лабораторно підтверджених випадки COVID-19: летальний випадок у жительки міста Радомишля та у жителя міста Житомира, який залишається на стаціонарному лікуванні в інфекційному відділенні КУ "Лікарня №1“ Житомира (зареєстрований 19.03.2020).
"Усього за період моніторингу за станом захворюваності на COVID-19, з 29 січня по 25 березня 2020 року, надійшов матеріал з підозрою на захворювання від 29 хворих, у тому числі 2 вищезгадані лабораторно підтверджені випадки (з 9 адмінтериторій): Радомишльський — 1, Ємільчинський — 2, Хорошівський — 2, Андрушівський — 3, Бердичівский — 5, Новоград-Волинський — 1, Народицький — 2, Брусилівський — 2, Коростенський — 1, Житомир — 10", - йдеться у повідомленні.
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"За минулу добу (24.03.2020) досліджувався матеріал від 4-х хворих: 2 випадки - Житомир, 1 — Бердичів, 1 — Хорошівський район. За результатами досліджень COVID-19 не виявлено у 2-х випадках (по 1 випадку — Житомир та Бердичів), матеріал від інших 2-х хворих залишається в роботі”, — зазначено у повідомленні.
Водночас Житомирський міський голова Сергій Сухомлин у Facebook повідомив, що у Житомирі експрес-тест на коронавірус показав позитивний результат у ще одного пацієнта, однак, наразі очікуються результати вірусологічних досліджень обласного лабораторного центру методом ПЛР.
“У лікарні № 1: COVID-19 — 1 хворий, 1 — позитивний експрес-тест. Але чекаємо результатів вірусологічних досліджень обласного лабораторного центру методом ПЛР. Лікарня № 2: +2 — випадки пневмонії; дитяча лікарня: без змін”, - написав Сухомлин.