В Житомирской уже 29 подозрений на коронавирус, два еще проверяют

КИЕВ. 25 марта. УНН. В Житомирской области на сегодняшний было получено подозрений на заболевание COVID-19 у 29 больных, из которых 2 лабораторно подтвержденных случая, два еще на исследовании. Об этом сообщили в пресс-службе Житомирской ОГА, передает УНН.