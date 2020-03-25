В Житомирской уже 29 подозрений на коронавирус, два еще проверяют
Киев • УНН
КИЕВ. 25 марта. УНН. В Житомирской области на сегодняшний было получено подозрений на заболевание COVID-19 у 29 больных, из которых 2 лабораторно подтвержденных случая, два еще на исследовании. Об этом сообщили в пресс-службе Житомирской ОГА, передает УНН.
В Житомирской ОГА сообщили, что по состоянию на 9:00 25 марта в области остаются зарегистрированными 2 лабораторно подтвержденных случая COVID-19: летальный случай у жительницы города Радомышль и у жителя города Житомира, который остается на стационарном лечении в инфекционном отделении КУ "Больница №1" Житомира (зарегистрирован 19.03.2020).
"Всего за период мониторинга по состоянию заболеваемости COVID-19, с 29 января по 25 марта 2020 года, поступил материал с подозрением на заболевание от 29 больных, в том числе 2 вышеупомянутые лабораторно подтвержденные случаи (с 9 админтерриторий): Радомышльский - 1, Емильченский - 2, Хорошевский - 2, Андрушевский - 3, Бердичевский - 5, Новоград-Волынский - 1, Народицкий - 2, Брусиловский - 2, Коростенский - 1, Житомир - 10", - говорится в сообщении.
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"За прошедшие сутки (24.03.2020) исследовался материал от 4-х больных: 2 случая - Житомир, 1 - Бердичев, 1 - Хорошевский район. По результатам исследований COVID-19 не обнаружено в 2-х случаях (по 1 случаю - Житомир и Бердичев), материал от других 2-х больных остается в работе", - говорится в сообщении.
В то же время Житомирский городской голова Сергей Сухомлин в Facebook сообщил, что в Житомире экспресс-тест на коронавирус показал положительный результат у еще одного пациента, однако, пока ожидаются результаты вирусологических исследований областного лабораторного центра методом ПЦР.
"В больнице № 1: COVID-19 - 1 больной, 1 - положительный экспресс-тест. Но ждем результатов вирусологических исследований областного лабораторного центра методом ПЦР. Больница № 2: +2 - случаи пневмонии, детская больница: без изменений", - написал Сухомлин.