На Житомирщині у 12 медиків підтвердили зараження коронавірусом
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. У Житомирській області COVID-19 підтвердили у 12 медичних працівників. Про це заявив начальник управління охорони здоров’я Житомирської ОДА Микола Суслик під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
"На сьогоднішній день в (Житомирській області - ред.) 12 медичних працівників, які захворіли (на COVID-19 – ред.). Із 12 осіб тільки одна людина знаходиться у Бердичівській центральній міській лікарні на лікуванні. Її стан ближчий до середньої важкості, вона отримує симптоматичну терапію без дихальної підтримки киснем", - розповів Суслик.
За його словами, 11 медичних працівників знаходяться на самоізоляції та лікуються амбулаторно.
Нагадаємо, у Житомирській області зафіксовано 112 лабораторно підтверджених випадків COVID-19.
Загалом в Україні, станом на ранок 14 квітня, зафіксовано 3372 випадки COVID-19, з них 98 - летальні.