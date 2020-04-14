В Житомирской области у 12 медиков подтвердили заражение коронавирусом
Киев • УНН
КИЕВ. 14 апреля. УНН. В Житомирской области COVID-19 подтвердили у 12 медицинских работников. Об этом заявил начальник управления здравоохранения Житомирской ОГА Николай Суслык во время брифинга, передает корреспондент УНН.
"На сегодняшний день в (Житомирской области - ред.) 12 медицинских работников, заболевших (на COVID-19 - ред.). Из 12 человек только один человек находится в Бердичевской центральной городской больнице на лечении. Его состояние ближе к средней тяжести, он получает симптоматическую терапию без дыхательной поддержки кислородом", - рассказал Суслык.
По его словам, 11 медицинских работников находятся на самоизоляции и лечатся амбулаторно.
Напомним, в Житомирской области зафиксировано 112 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19.
Всего в Украине, по состоянию на утро 14 апреля, зафиксировано 3372 случая COVID-19, из них 98 - летальные.