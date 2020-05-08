На Житомирщині судитимуть експрокурора та його родичів через викрадення людини

"Скеровано до суду обвинувальний акт стосовно трьох осіб за фактом викрадення людини за попередньою змовою групою осіб способом, небезпечним для життя чи здоров’я потерпілого, що супроводжувалося заподіянням йому фізичних страждань із застосуванням зброї (ч. 2 ст. 146 КК України)", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що досудовим розслідуванням встановлено, що особа, працюючи прокурором однієї з місцевих прокуратур Житомирської області, разом зі своїми братом та батьком, зустрівши потерпілого, під надуманим приводом побили його, погрожуючи пістолетом. Також з метою уникнення опору помістили чоловіка до багажника свого автомобіля, де утримували проти його волі.

Протиправні дії прокурора та його спільників припинено працівниками поліції.

У разі доведення вини, особам загрожує покарання у виді обмеження волі на строк до 5 років або позбавлення волі на той самий строк.

Нагадаємо, на Київщині затримали групу співробітників Служби безпеки України, які викрадали людей, погрожували їм і вимагали викуп. Так, за одного чоловіка вони отримали 175 тис. доларів.