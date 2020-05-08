В Житомирской области будут судить экс-прокурора и его родственников из-за похищения человека
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. В Житомирской области будут судить экс-прокурора, его отца и брата, которые подозреваются в похищении человека. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Генерального прокурора.
"Направлен в суд обвинительный акт в отношении трех лиц по факту похищения человека по предварительному сговору группой лиц способом, опасным для жизни или здоровья потерпевшего, что сопровождалось причинением ему физических страданий с применением оружия (ч. 2 ст. 146 УК Украины)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что досудебным расследованием установлено, что лицо, работая прокурором одной из местных прокуратур Житомирской области, вместе со своим братом и отцом, встретив потерпевшего, под надуманным предлогом избили его, угрожая пистолетом. Также во избежание сопротивления поместили мужчину в багажник своего автомобиля, где удерживали против его воли.
Противоправные действия прокурора и его сообщников прекращены сотрудниками полиции.
В случае доказательства вины, лицам грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на тот же срок.
Напомним, в Киевской области задержали группу сотрудников Службы безопасности Украины, которые похищали людей, угрожали им и требовали выкуп. Так, за одного мужчину они получили 175 тыс. долларов.