На Житомирщині поліцейського начальника підозрюють у "кришуванні" торгівлі металобрухтом
Київ • УНН
КИЇВ. 29 січня. УНН. Начальника сектору кримінальної поліції одного з відділень Новоград-Волинського відділу поліції ГУ Нацполіції в Житомирській області підозрюють в отримані хабара за непритягнення до відповідальності за незаконну торгівлю металобрухтом. Про це УНН повідомили у пресслужбі Державного бюро розслідувань.
"Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Хмельницькому, повідомили про підозру начальнику сектору кримінальної поліції одного з відділень Новоград-Волинського відділу поліції ГУ Нацполіції в Житомирській області. Правоохоронець підозрюється в одержанні неправомірної вигоди службовою особою (ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України)", - йдеться в повідомленні.
Досудовим розслідуванням встановлено, що правоохоронець щомісячно вимагав та одержував неправомірну вигоду у сумі 4 тисяч гривень від суб'єкта підприємницької діяльності у сфері торгівлі металобрухтом за непритягнення його до кримінальної або адміністративної відповідальності.
У разі доведення вини, підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.
Нагадаємо, правоохоронці викрили керівників кількох підрозділів Головного управління Національної поліції у місті Києві на "кришуванні" місць розпусти.