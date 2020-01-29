В Житомирской области полицейского начальника подозревают в "крышевании" торговли металлоломом

"Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Хмельницком, сообщили о подозрении начальнику сектора криминальной полиции одного из отделений Новоград-Волынского отдела полиции ГУ Нацполиции в Житомирской области. Правоохранитель подозревается в получении неправомерной выгоды должностным лицом (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины)", - говорится в сообщении.

Досудебным расследованием установлено, что правоохранитель ежемесячно требовал и получал неправомерную выгоду в сумме 4 тысяч гривен от субъекта предпринимательской деятельности в сфере торговли металлоломом за непривлечение его к уголовной или административной ответственности.

В случае доказательства вины, подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

Напомним, правоохранители разоблачили руководителей нескольких подразделений Главного управления Национальной полиции в городе Киеве в "крышевании" борделей.