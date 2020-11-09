На Житомирщині поховали загиблого у травні українського полярника
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Сьогодні у Малині попрощалися з учасником 25-ї Української антарктичної експедиції Василем Омеляновичем. Про це повідомили в пресслужбі Національного антарктичного наукового центру, передає УНН.
Як повідомили у пресслужбі, сьогодні в місті Малин, що на Житомирщині, провели в останню путь Василя Омеляновича, учасника 25-ої Української антарктичної експедиції, який пішов з життя 8 травня на антарктичній станції “Академік Вернадський.
“Василь Омелянович був учасником чотирьох українських антарктичних експедицій. Уперше працював на „Вернадському“ в 16-ій УАЕ, у 2011-2012 рр., потім знову і знову повертався до Антарктиди — брав участь у 18-ій, 20-ій та 23-ій УАЕ. Цьогорічна експедиція мала стати його п’ятою зимівкою на крижаному континенті”, — говорить директор НАНЦ Євген Дикий.
У НАНЦ відзначили, що через коронавірусний карантин та міжнародні бюрократичні формальності тіло українця не могли доставити на батьківщину більше 5 місяців.
“Спільними зусиллями НАНЦ та дипломатів Постійного представництва України у Республіці Чилі тіло нашого колеги в червні вдалося спершу доправити криголамом із заблокованої льодами станції „Академік Вернадський“ на „велику землю“ (за що особлива подяка американським колегам, чий криголам „Лоренс М. Голд“ виконав цю сумну, але вкрай необхідну місію). Відтак тіло перебувало у чилійському місті Пунта-Аренас, допоки судмедексперти цієї країни чекали на надходження з України біометричних даних Василя Омеляновича, а авіакомпанії очікували послаблення карантину та відновлення регулярних рейсів.
Нарешті 9 листопада наш колега отримав вічний спочинок”, — підсумували в пресслужбі антарктичного центру.
Нагадаємо, 8 травня він наклав на себе руки через особисті проблеми.
Василь Омелянович народився 1985 року. Жив у місті Малині Житомирської області. Починаючи зі своєї першої зимівки (2011 рік, 16-та УАЕ), знову і знову повертався до Антарктиди (учасник 18-ї, 20-ї та 23-ї УАЕ).