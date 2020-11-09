В Житомирской области похоронили погибшего в мае украинского полярника

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КИЕВ. 9 ноября. УНН. Сегодня в Малине попрощались с участником 25-й Украинской антарктической экспедиции Василием Омельяновичем. Об этом сообщили в пресс-службе Национального антарктического научного центра, передает УНН.

Как сообщили в пресс-службе, сегодня в городе Малин, Житомирской области, провели в последний путь Василия Омельяновича, участника двадцать пятой Украинской антарктической экспедиции, который ушел из жизни 8 мая на антарктической станции “Академик Вернадский".

„Василий Омельянович был участником четырех украинских антарктических экспедиций. Впервые работал на “Вернадском„ в 16-й УАЭ, в 2011-2012 гг., затем снова и снова возвращался в Антарктиду — участвовал в 18-й, 20-й и 23- й УАЭ. Нынешняя экспедиция должна была стать его пятой зимовкой на ледяном континенте“, - говорит директор НАНЦ Евгений Дикий.

В НАНЦ отметили, что из-за коронавируса карантина и международных бюрократических формальностей тело украинца не могли доставить на родину более 5 месяцев.

„Совместными усилиями НАНЦ и дипломатов Постоянного представительства Украины в Республике Чили тело нашего коллеги в июне удалось сначала доставить ледоколом с заблокированной льдами станции “Академик Вернадский„ на “большую землю„ (за что особая благодарность американским коллегам, чей ледокол “Лоренс М. Голд” выполнил эту печальную, но крайне необходимую миссию). Поэтому тело находилось в чилийском городе Пунта-Аренас, пока судмедэксперты этой страны ждали поступления из Украины биометрических данных Василия Омельяновича, а авиакомпании ожидали ослабления карантина и восстановление регулярных рейсов.

Наконец 9 ноября наш коллега получил вечный покой", - подытожили в пресс-службе антарктического центра.

Напомним, 8 мая он покончил с собой из-за личных проблем.

Василий Омельянович родился в 1985 году. Жил в городе Малине Житомирской области. Начиная со своей первой зимивки (2011 год, 16-УАЭ), снова и снова возвращался в Антарктиду (участник 18-й, 20-й и 23-й УАЭ).

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