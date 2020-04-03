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На Житомирщині перевірять ще 9 підозр на COVID-19: нових випадків інфікування за минулу добу не виявлено

Київ • УНН

 • 10634 перегляди

КИЇВ. 3 квітня. УНН. За минулу добу на Житомирщині не було зафіксовано жодного випадку зараження. В області перевіряють ще 9 підозр на коронавірус. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Житомирської ОДА.

"На Житомирщині вже перевірили 76 проб біоматеріалів від хворих із підозрою на COVID-19. На Житомирщині за минулу добу, 2 квітня, нових випадків захворювання COVID-19 не зареєстровано", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що за добу надійшло 10 термінових повідомлень на підозру COVID-19: по 1 повідомленню з Новоград-Волинського та Бердичівського районів, 2 повідомлення з Андрушівського району, по 3 повідомлення з Житомира та Коростеня. Провели дослідження 6 проб біоматеріалу, результати негативні. У вірусологічну лабораторію надійшло 9 проб біоматеріалу на дослідження.

"Станом на 9:00 3 квітня 2020 року, в області зареєстровано 6 лабораторно підтверджених випадки COVID-19: 2 випадки в м. Радомишль, 1 випадок в м. Житомирі, 2 випадки в Бердичівському районі, 1 випадок в Малинському районі", - повідомили в ОДА.

"З отриманих лабораторним центром 76 проб біоматеріалів від хворих, у 6-ти випадках результат позитивний (виділено СOVID-19), у 61 пробах результат негативний (СOVID-19 не виділено), 9 проб в роботі", - додали в ОДА.

Нагадаємо, в Україні, станом на ранок 3 квітня, зафіксовано 942 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 23 - летальні.

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