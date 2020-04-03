На Житомирщині перевірять ще 9 підозр на COVID-19: нових випадків інфікування за минулу добу не виявлено

КИЇВ. 3 квітня. УНН. За минулу добу на Житомирщині не було зафіксовано жодного випадку зараження. В області перевіряють ще 9 підозр на коронавірус. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Житомирської ОДА.