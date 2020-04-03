В Житомирской области проверят еще 9 подозрений на COVID-19: новых случаев инфицирования за минувшие сутки не обнаружено

КИЕВ. 3 апреля. УНН. За минувшие сутки в Житомирской области не было зафиксировано ни одного случая заражения. В области проверяют еще 9 подозрений на коронавирус. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Житомирской ОГА.