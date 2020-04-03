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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

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В Житомирской области проверят еще 9 подозрений на COVID-19: новых случаев инфицирования за минувшие сутки не обнаружено

В Житомирской области проверят еще 9 подозрений на COVID-19: новых случаев инфицирования за минувшие сутки не обнаружено

Киев  •  УНН

 • 10633 просмотра

КИЕВ. 3 апреля. УНН. За минувшие сутки в Житомирской области не было зафиксировано ни одного случая заражения. В области проверяют еще 9 подозрений на коронавирус. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Житомирской ОГА.

"В Житомирской области уже проверили 76 проб биоматериалов от больных с подозрением на COVID-19. На Житомирщине за минувшие сутки, 2 апреля, новых случаев заболевания COVID-19 систем не зарегистрировано", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что за сутки поступило 10 срочных сообщений на подозрение COVID-19 по 1 сообщению из Новоград-Волынского и Бердичевского районов, 2 сообщения из Андрушевского района, по 3 сообщение из Житомира и Коростня. Провели исследование 6 проб биоматериала, результаты отрицательные. В вирусологическую лабораторию поступило 9 проб биоматериала на исследование.

"По состоянию на 9:00 3 апреля 2020 года, в области зарегистрировано 6 лабораторно подтвержденных случая COVID-19: 2 случая в г. Радомышль, 1 случай в г. Житомире, 2 случая в Бердичевском районе, 1 случай в Малинском районе", - сообщили в ОГА.

"Из полученных лабораторным центром 76 проб биоматериалов от больных, у 6-ти случаях результат положительный (выделено СOVID-19), у 61 пробы результат отрицательный (СOVID-19 не выделены), 9 проб в работе", - добавили в ОГА.

Напомним, в Украине, по состоянию на утро 3 апреля, зафиксировано 942 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 23 - летальные.

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