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На Житомирщині паводок зруйнував тимчасовий міст

На Житомирщині паводок зруйнував тимчасовий міст

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КИЇВ. 13 лютого. УНН. В Житомирській області поблизу міста Радомишль через значне підняття рівня води в річці Тетерів зруйновано тимчасовий міст. Про це журналісту УНН повідомив начальник управління будівництва та інфраструктури Житомирської ОДА Роман Крисюк.

“ Наразі є паводок і цей тимчасовий міст не витримав обсягу води в річці Тетерів. Це сталось на цьому тижні”, - повідомив Роман Крисюк.

За його словами, цей міст слугував тимчасовою переправою через річку на період ремонтних робіт на основному мості до міста Радомишль.

Зараз рух через річку забезпечує основний міст, який в минулому році було відремонтовано.

Раніше УНН повідомляв, повінь в Австралії забрала два життя, тисячі людей евакуйовані. 

Українські Національні Новини

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