В Житомирской области паводок разрушил временный мост

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 67841 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 90654 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 132543 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 131711 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 130647 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 125465 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 162187 просмотра

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7 марта, 06:35 • 117860 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141448 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145291 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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В Житомирской области паводок разрушил временный мост

В Житомирской области паводок разрушил временный мост

Киев  •  УНН

 • 25449 просмотра

КИЕВ. 13 февраля. УНН. В Житомирской области вблизи города Радомышль из-за значительного повышения уровня воды в реке Тетерев разрушено временный мост. Об этом журналисту сообщил УНН начальник управления строительства и инфраструктуры Житомирской ОГА Роман Крысюк.

"Сейчас есть паводок и этот временный мост не выдержал объема воды в реке Тетерев. Это произошло на этой неделе", - сообщил Роман Крысюк.

По его словам, этот мост служил временной переправой через реку на период ремонтных работ на основном мосту в город Радомышль.

Сейчас движение через реку обеспечивает основной мост, который в прошлом году было отремонтировано.

Ранее сообщал УНН, наводнение в Австралии унесло две жизни, тысячи людей эвакуированы.

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