В Житомирской области паводок разрушил временный мост
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. В Житомирской области вблизи города Радомышль из-за значительного повышения уровня воды в реке Тетерев разрушено временный мост. Об этом журналисту сообщил УНН начальник управления строительства и инфраструктуры Житомирской ОГА Роман Крысюк.
"Сейчас есть паводок и этот временный мост не выдержал объема воды в реке Тетерев. Это произошло на этой неделе", - сообщил Роман Крысюк.
По его словам, этот мост служил временной переправой через реку на период ремонтных работ на основном мосту в город Радомышль.
Сейчас движение через реку обеспечивает основной мост, который в прошлом году было отремонтировано.
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