В Житомирской области паводок разрушил временный мост

"Сейчас есть паводок и этот временный мост не выдержал объема воды в реке Тетерев. Это произошло на этой неделе", - сообщил Роман Крысюк.



По его словам, этот мост служил временной переправой через реку на период ремонтных работ на основном мосту в город Радомышль.



Сейчас движение через реку обеспечивает основной мост, который в прошлом году было отремонтировано.



Ранее сообщал УНН, наводнение в Австралии унесло две жизни, тысячи людей эвакуированы.