На Житомирщині немає нових випадків зараження коронавірусом - ОДА
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. У Житомирській області нових лабораторно підтверджених випадків коронавірусної інфекції COVID-19 немає. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Житомирської ОДА.
"За минулу добу вірусологічною лабораторією обласного лабораторного центру проведено дослідження трьох хворих з підозрою COVID-19 (Ємільчинський район – 2 та Хорошівський район – 1). За результатами досліджень діагноз COVID-19 не підтверджено. Станом на 9:00 16 березня 2020 року інформації про інші випадки з підозрою та матеріали від хворих не надходили", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, на Житомирщині померла 71-річна жителька Радомишля від коронавірусної інфекції.
Додамо, в Україні лабораторно підтверджено уже п'ять випадків коронавірусної інфекції COVID-19.