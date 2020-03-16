В Житомирской области нет новых случаев заражения коронавирусом - ОГА
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. В Житомирской области новых лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 нет. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Житомирской ОГА.
"За прошедшие сутки вирусологической лабораторией областного лабораторного центра проведено исследование трех больных с подозрением COVID-19 (Емильчинский район - 2 и Хорошевский район - 1). По результатам исследований диагноз COVID-19 не подтверждено. По состоянию на 9:00 16 марта 2020 года информации о других случаях с подозрением и материалы от больных не поступали", - говорится в сообщении.
Напомним, в Житомирской области умерла 71-летняя жительница Радомышля от коронавирусной инфекции.
Добавим, в Украине лабораторно подтверждено уже пять случаев коронавирусной инфекции COVID-19.