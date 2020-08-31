На Житомирщині ледь не згоріли кладовище та будинок культури

"Упродовж минулої доби в області виникло дві пожежі сухої трави. Обидва випадки сталися в Лугинському районі", - сказано у повідомленні.

Так, 30 серпня надійшло повідомлення про загоряння сухої рослинності на полі поблизу с. Старосілля Лугинського району.

Зазначається, що по прибуттю до місця події рятувальників з’ясувалося, що на відкритій території окремими осередками горіла суха трава та чагарники.



"Вогонь рухався в бік місцевого кладовища, відстань до якого складала близько 200 м. Вогнем пройдено 2 га території", - повідомили у ДСНС.



Окрім того, ще одне загоряння цієї доби вогнеборці ліквідували у селі Бовсуни. Там в центрі села горіла суха трава на площі близько 2 га.



"Близько 100 м залишалось від осередку займання до будинку культури та магазину. Через суху та вітряну погоду вогонь досить швидко розповсюджувався", - зазначили у ДСНС.



Причини виникнення обох загорянь та їх обставини наразі встановлюються.



Нагадаємо, в Україні в порівнянні з минулим роком кількість пожеж збільшилася утричі.