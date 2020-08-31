В Житомирской области чуть не сгорели кладбище и дом культуры

"За прошлые сутки в области произошло два пожара сухой травы. Оба случая произошли в Лугинском районе", - говорится в сообщении.

Так, 30 августа поступило сообщение о возгорании сухой растительности на поле вблизи с. Староселье Лугинского района.

Отмечается, что по прибытию к месту происшествия спасателей выяснилось, что на открытой территории отдельными ячейками горела сухая трава и кустарники.



"Огонь двигался в сторону местного кладбища, расстояние до которого составляло около 200 м. Огнем пройдено 2 га территории", - сообщили в ГСЧС.



Кроме того, еще одно возгорание за эти сутки пожарные ликвидировали в селе Бовсуны. Там в центре села горела сухая трава на площади около 2 га.



"Около 100 м оставалось от очага возгорания в доме культуры и магазина. Из-за сухой и ветреной погоды огонь довольно быстро распространялся", - отметили в ГСЧС.



Причины возникновения обоих возгораний и их обстоятельства устанавливаются.



Напомним, в Украине по сравнению с прошлым годом количество пожаров увеличилось в три раза.