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На Житомирщині кількість інфікованих коронавірусом зросла до 52 осіб

На Житомирщині кількість інфікованих коронавірусом зросла до 52 осіб

Київ • УНН

 • 25367 перегляди

КИЇВ. 10 квітня. УНН. Станом на 10 годину 10 квітня на Житомирщині зареєстровано 52 випадки коронавірусної інфекції. Про це повідомила заступниця голови ОДА Наталія Остапченко під час брифінгу, передає УНН із посиланням на пресслужбу ОДА.

"В області лабораторно підтверджено вже 52 випадки коронавірусної інфекції. Загалом за минулу добу виявили 21 випадок COVID-19", - йдеться у повідомленні.

Так, нові 11 випадків захворювання за минулу добу (9 квітня) виявили у жителів Коростеня, Житомира та Черняхівського району.

Як раніше повідомлялося в УНН, станом на 9 годину 10 квітня, у Житомирській області був зафіксований 41 випадок.

Нагадаємо, що з 10 квітня на в’їздах та виїздах з міста Малин запрацюють тимчасові пункти пропуску та контролю, а також збільшиться кількість патрульних.

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