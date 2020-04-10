В Житомирской области количество инфицированных коронавирусом возросло до 52 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. По состоянию на 10:00 10 апреля в Житомирской области зарегистрировано 52 случая коронавирусной инфекции. Об этом сообщила заместитель главы ОГА Наталья Остапченко во время брифинга, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ОГА.
"В области лабораторно подтверждено уже 52 случая коронавирусной инфекции. Всего за минувшие сутки обнаружили 21 случай COVID-19", - говорится в сообщении.
Так, новые 11 случаев заболевания за прошедшие сутки (9 апреля) обнаружили у жителей Коростеня, Житомира и Черняховского района.
Как ранее сообщалось в УНН, по состоянию на 9:00 10 апреля, в Житомирской области был зафиксирован 41 случай.
Напомним, что с 10 апреля на въездах и выездах из города Малин заработают временные пункты пропуска и контроля, а также увеличится количество патрульных.