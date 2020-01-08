На Житомирщині автомобіль в'їхав у підводу: троє людей травмовані
Київ • УНН
КИЇВ. 8 січня. УНН. На Житомирщині сталося ДТП за участі автомобіля Volkswagen та гужової повозки, внаслідок якого троє пасажирок возу отримали травми. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП області.
"Водій автомобіля Volkswagen, 21-річний житель району, на одній з вулиць села Норинське Овруцького району, виконуючи маневр об’їзду, допустив зіткнення з гужовою повозкою, що рухалась у попутному напрямку. У результаті ДТП травми отримали троє її пасажирок віком 47, 54 та 57 років. Жінок було ушпиталено до травматологічного відділення Овруцької лікарні", - йдеться у повідомленні.
Вказано, що поліцейські вилучили автомобіль та розпочали кримінальне провадження за ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
Триває подальше встановлення обставин події.
Нагадаємо, на Закарпатті водій збив 84-річного пенсіонера, після чого втік.