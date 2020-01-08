В Житомирской области автомобиль въехал в повозку: три человека травмированы

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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 111793 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 114982 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 113458 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 127260 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 105123 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 107921 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 108032 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131874 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130647 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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В Житомирской области автомобиль въехал в повозку: три человека травмированы

В Житомирской области автомобиль въехал в повозку: три человека травмированы

Киев  •  УНН

 • 7013 просмотра

КИЕВ. 8 января. УНН. В Житомирской области произошло ДТП с участием автомобиля Volkswagen и гужевой повозки, в результате которого трое пассажирок повозки получили травмы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП области.

"Водитель автомобиля Volkswagen, 21-летний житель района, на одной из улиц села Норинское Овручского района, выполняя маневр объезда, допустил столкновение с гужевой повозкой, которая двигалась в попутном направлении. В результате ДТП травмы получили трое ее пассажирок в возрасте 47, 54 и 57 лет. Женщины были госпитализированы в травматологическое отделение Овруцкой больницы", - говорится в сообщении.

Указано, что полицейские изъяли автомобиль и начали уголовное производство по ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Продолжается дальнейшее установление обстоятельств происшествия.

Напомним, на Закарпатье водитель сбил 84-летнего пенсионера, после чего скрылся.

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