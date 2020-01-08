В Житомирской области автомобиль въехал в повозку: три человека травмированы
Киев • УНН
КИЕВ. 8 января. УНН. В Житомирской области произошло ДТП с участием автомобиля Volkswagen и гужевой повозки, в результате которого трое пассажирок повозки получили травмы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП области.
"Водитель автомобиля Volkswagen, 21-летний житель района, на одной из улиц села Норинское Овручского района, выполняя маневр объезда, допустил столкновение с гужевой повозкой, которая двигалась в попутном направлении. В результате ДТП травмы получили трое ее пассажирок в возрасте 47, 54 и 57 лет. Женщины были госпитализированы в травматологическое отделение Овруцкой больницы", - говорится в сообщении.
Указано, что полицейские изъяли автомобиль и начали уголовное производство по ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
Продолжается дальнейшее установление обстоятельств происшествия.
Напомним, на Закарпатье водитель сбил 84-летнего пенсионера, после чего скрылся.