На Житомирщині автомобіль в’їхав у паркан: водій загинув
Київ • УНН
КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Дорожньо-транспортна пригода сталася 21 жовтня близько 2.00 у с. Селець. Попередньо, водій автомобіля ВАЗ-2101, 35-річний житель м. Бердичева, не впорався з керуванням та здійснив наїзд на дерев’яний паркан. У результаті ДТП водій загинув. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ГУНП у Житомирській області.
На місці події працювала слідчо-оперативна група Черняхівського відділення поліції.
Нині триває з’ясування причин та обставин події у рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України.
Нагадаємо, у селі Верхнє Водяне Рахівського району внаслідок зіткнення автомобіля зі шлагбаумом загинув один пасажир автівки.
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