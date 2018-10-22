В Житомирской области автомобиль въехал в забор: водитель погиб

КИЕВ. 22 октября. УНН. Дорожно-транспортное происшествие произошло 21 октября около 2.00 в с. Селец. Предварительно, водитель автомобиля ВАЗ-2101, 35-летний житель г. Бердичева, не справился с управлением и совершил наезд на деревянный забор. В результате ДТП водитель погиб. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУНП в Житомирской области.