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На Житомирщині 12 травня можуть зняти карантин - голова ОДА

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ЖИТОМИР-КИЇВ. 27 квітня. УНН. На Житомирщині 12 травня можуть зняти карантинні обмеження. Про це під час брифінгу повідомив голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко, пише кореспондент УНН.

Він зазначив, що за вихідні в області підтвердили 14 випадків захворювання на коронавірус:3 в неділю та 11 в суботу. Якщо динаміка й надалі буде знижуватися, в області знімуть карантин.

“Поминальні дні пройшли без порушень. Якщо динаміка буде така й надалі, можна говорити про поступове обмеження карантинних умов. Нам необхідно буде пройти ще травневі свята. Хотів би попросити, щоб жителі дотримувалися карантинних заходів. Якщо люди прислухаються, то ми будемо з 12 числа знімати карантинні заходи”, — сказав губернатор.

Як повідомляв УНН, у Житомирській області на COVID-19 захворіли 72 медики та 5 курсантів військового інституту.

Українські Національні Новини

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