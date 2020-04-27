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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 40537 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 84438 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 102697 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 128857 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 129252 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 173007 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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4 марта, 09:55 • 103070 просмотра

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В Житомирской области 12 мая могут снять карантин - глава ОГА

Киев  •  УНН

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ЖИТОМИР-КИЕВ. 27 апреля. УНН. В Житомирской области 12 мая могут снять карантинные ограничения. Об этом во время брифинга сообщил председатель Житомирской ОГА Виталий Бунечко, пишет корреспондент УНН.

Он отметил, что за выходные в области подтвердили 14 случаев заболевания коронавирусом: 3 в воскресенье и 11 в субботу. Если динамика и в дальнейшем будет снижаться, в области снимут карантин.

“Поминальные дни прошли без нарушений. Если динамика будет такая и в дальнейшем, можно говорить о постепенном ограничении карантинных условий. Нам необходимо будет пройти еще майские праздники. Хотел бы попросить, чтобы жители придерживались карантинных мероприятий. Если люди прислушиваются, то мы будем с 12 числа снимать карантинные меры”, — сказал губернатор.

Как сообщал УНН, в Житомирской области на COVID-19 заболели 72 медики и 5 курсантов военного института.

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