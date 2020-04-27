В Житомирській області на COVID-19 захворіли 72 медики та 5 курсантів військового інституту
Київ • УНН
ЖИТОМИР-КИЇВ. 27 квітня. УНН. Станом на 27 квітня в Житомирській області 72 медики захворіли на COVID-19. З них чотири медичних працівники госпіталізовані та перебувають на стаціонарному лікування. Про це повідомив начальник управління охорони здоров’я Житомирської ОДА Микола Суслик, передає кореспондент УНН.
Він розповів, що станом на сьогодні, в області зафіксовано 391 випадок захворювання на COVID-19.
“90 пацієнтів перебувають на стаціонарному лікуванні. Решта знаходиться на амбулаторному лікуванні. Стан їх задовільний. Серед хворих — 20 дітей. Їх стан теж задовільний. Важких випадків немає. Захворіли на жаль 72 медичних працівники. З них четверо на стаціонарному лікування. Серед медиків є пацієнти, стан яких заслуговує уваги. Вони отримують відповідне лікування”, — пояснив начальник управління.
Крім того, Микола Суслик зазначив, що в військовому шпиталі перебувають п’ятеро курсантів Житомирського військового інституту. Їх стан задовільний.
Як повідомляв УНН, на Житомирщині зафіксували восьму смерть від коронавірусу.