На затопленій Херсонщині почали відновлювати електропостачання
Київ • УНН
КИЇВ. 17 червня. УНН. Енергетики працюють над відновленням електропостачання для споживачів на територіях, які були затоплені в результаті підриву ворогом Каховської ГЕС. В деяких місцях електропостачання вже вдалося відновити. Про це УНН повідомляє з посиланням на Міністерство енергетики.
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«Триває фіксація та ліквідація наслідків повені, яка виникла через підрив дамби. Енергетики працюють над відновленням електропостачання для споживачів. Зокрема, відбувається чистка обладнання та випробування лінії електропередачі, яка була повністю затоплена та від якої здійснюється живлення головної каналізаційної станції міста», - повідомили у міністерстві.
У Херсоні вдалося підключити майже 180 споживачів, в області заживили 2 населених пункти, які були відключені після підтоплення. Водночас через підтоплення в обласному центрі залишаються без світла понад 14 тисяч споживачів. Переважна більшість з них - у мікрорайоні «Острів».
«Роботи із заживлення просуваються повільно у зв’язку з обстрілами міста та значним затопленням електроенергетичного обладнання, зокрема кабельних ліній», - додали у Міненерго.
Там також повідомили, що у Миколаївській області залишаються частково знеструмленими 7 населених пунктів.
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