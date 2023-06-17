На затопленной Херсонщине начали восстанавливать электроснабжение

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«Продолжается фиксация и ликвидация последствий наводнения, которое возникло из-за подрыва дамбы. Энергетики работают над восстановлением электроснабжения для потребителей. В частности, происходит чистка оборудования и испытания линии электропередачи, которая была полностью затоплена и от которой осуществляется питание главной канализационной станции города», - сообщили в министерстве.

В Херсоне удалось подключить почти 180 потребителей, в области запитали 2 населенных пункта, которые были отключены после подтопления. В то же время из-за подтопления в областном центре остаются без света более 14 тысяч потребителей. Подавляющее большинство из них - в микрорайоне «Остров».

«Работы по запитке продвигаются медленно в связи с обстрелами города и значительным затоплением электроэнергетического оборудования, в частности кабельных линий», - добавили в Минэнерго.

Там также сообщили, что в Николаевской области остаются частично обесточенными 7 населенных пунктов.

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