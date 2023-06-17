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В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела
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На Миколаївщині вже відкрито проїзд двома мостами, які опинилися під водою після підриву Каховської ГЕС

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 червня. УНН. Начальник Снігурівської міської військової адміністрації Іван Кухта повідомив, що збудовані нещодавно Василівський та Нововасилівський мости в Миколаївській області вистояли затоплення. Про це він написав у своєму Telegram-каналі, передає УНН.

На Миколаївщині вже відкрито проїзд двома мостами, які опинилися під водою після підриву Каховської ГЕС

Цитата

«Друзі, новозбудовані Василівський та Нововасилівський мости вистояли.

Сьогодні, 17 червня, обстежили мостові переходи біля сіл Василівка та Нововасилівка, що майже 10 днів були під водою. Є добрі новини - мости вистояли та проїзд по ним вже відкрито. Дякую хлопцям із 36-го шляхо-відновлювального Конотопського полку за дуже якісну роботу», - повідомив Кухта.

Він показав фото та відео мостів.

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