На Миколаївщині вже відкрито проїзд двома мостами, які опинилися під водою після підриву Каховської ГЕС

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«Друзі, новозбудовані Василівський та Нововасилівський мости вистояли.

Сьогодні, 17 червня, обстежили мостові переходи біля сіл Василівка та Нововасилівка, що майже 10 днів були під водою. Є добрі новини - мости вистояли та проїзд по ним вже відкрито. Дякую хлопцям із 36-го шляхо-відновлювального Конотопського полку за дуже якісну роботу», - повідомив Кухта.

Він показав фото та відео мостів.

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