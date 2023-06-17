На Миколаївщині вже відкрито проїзд двома мостами, які опинилися під водою після підриву Каховської ГЕС
Київ • УНН
КИЇВ. 17 червня. УНН. Начальник Снігурівської міської військової адміністрації Іван Кухта повідомив, що збудовані нещодавно Василівський та Нововасилівський мости в Миколаївській області вистояли затоплення. Про це він написав у своєму Telegram-каналі, передає УНН.
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«Друзі, новозбудовані Василівський та Нововасилівський мости вистояли.
Сьогодні, 17 червня, обстежили мостові переходи біля сіл Василівка та Нововасилівка, що майже 10 днів були під водою. Є добрі новини - мости вистояли та проїзд по ним вже відкрито. Дякую хлопцям із 36-го шляхо-відновлювального Конотопського полку за дуже якісну роботу», - повідомив Кухта.
Він показав фото та відео мостів.
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