На Николаевщине уже открыт проезд по двум мостам, которые оказались под водой после подрыва Каховской ГЭС
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июня. УНН. Начальник Снигиревской городской военной администрации Иван Кухта сообщил, что построенные недавно Васильевский и Нововасильевский мосты в Николаевской области выстояли затопление. Об этом он написал в своем Telegram-канале, передает УНН.
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«Друзья, новопостроенные Васильевский и Нововасильевский мосты выстояли.
Сегодня, 17 июня, обследовали мостовые переходы возле сел Васильевка и Нововасильевка, которые почти 10 дней были под водой. Есть хорошие новости - мосты выстояли и проезд по ним уже открыт. Спасибо ребятам из 36-го дорожно-восстановительного Конотопского полка за очень качественную работу», - сообщил Кухта.
Он показал фото и видео мостов.
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