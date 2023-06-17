На Николаевщине уже открыт проезд по двум мостам, которые оказались под водой после подрыва Каховской ГЭС

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«Друзья, новопостроенные Васильевский и Нововасильевский мосты выстояли.

Сегодня, 17 июня, обследовали мостовые переходы возле сел Васильевка и Нововасильевка, которые почти 10 дней были под водой. Есть хорошие новости - мосты выстояли и проезд по ним уже открыт. Спасибо ребятам из 36-го дорожно-восстановительного Конотопского полка за очень качественную работу», - сообщил Кухта.

Он показал фото и видео мостов.

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