На засіданні Національної ради реформ представлено законопроект щодо "інвестиційних нянь"

Ковалів зазначила, що основою документа стала ідея, яку Президент назвав "інвестиційними нянями". У проекті закону йдеться про підтримку українських та іноземних інвесторів, сума інвестицій яких перевищує 30 мільйонів євро і які створюють понад 150 робочих місць із середньою зарплатою на 15% більшою, ніж у регіоні, де така інвестиція буде здійснена. Ці інвестори отримають прямий договір з урядом.

"Це дає гарантію кожному конкретному проекту інвестора, що вони мають не лише податкові пільги. Вони отримують десятирічну перспективу та гарантію стабільності", – зазначила заступниця керівника Офісу Президента.

Крім того, ці інвестори одержать інвестиційного менеджера, який супроводжуватиме їх від початку проекту до його закінчення. Також інвестори отримають до 30% вартості інвестицій з різними наборами стимулів. Наприклад, це можуть бути фіскальні стимули.

"Ці інструменти будуть доступні і для українських, і для закордонних інвесторів", – повідомила Юлія Ковалів.

За її словами, законопроект уже обговорили з урядом, профільними комітетами Верховної Ради та Національною інвестиційною радою. Він готовий до винесення на розгляд парламенту.

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