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На заседании Национального совета реформ представили законопроект об "инвестиционных нянях"

На заседании Национального совета реформ представили законопроект об "инвестиционных нянях"

Киев  •  УНН

 • 13333 просмотра

КИЕВ. 30 июня. УНН. На заседании Национального совета реформ, которое состоялось под председательством Президента Украины Владимира Зеленского, заместитель руководителя Офиса Главы государства Юлия Ковалив представила законопроект о поддержке и стимулировании инвестиций. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Офис Президента.

Ковалив отметила, что основой документа стала идея, которую Президент назвал "инвестиционными нянями". В проекте закона говорится о поддержке украинских и иностранных инвесторов, сумма инвестиций которых превышает 30 млн евро и которые создают более 150 рабочих мест со средней зарплатой на 15% больше, чем в регионе, где такая инвестиция будет осуществлена. Эти инвесторы получат прямой договор с правительством.

"Это дает гарантию каждому конкретному проекту инвестора, что они имеют не только налоговые льготы. Они получают десятилетнюю перспективу и гарантию стабильности", - отметила заместитель руководителя Офиса Президента.

Кроме того, эти инвесторы получат инвестиционного менеджера, который будет сопровождать их от начала проекта до его окончания. Также инвесторы получат до 30% стоимости инвестиций с различными наборами стимулов. Например, это могут быть фискальные стимулы.

"Эти инструменты будут доступны и для украинских, и для иностранных инвесторов", - сообщила Юлия Ковалив.

По ее словам, законопроект уже обсудили с правительством, профильными комитетами Верховной Рады и Национальным инвестиционным советом. Он готов к вынесению на рассмотрение парламента.

Напомним, Зеленский провел первое заседание Нацсовета реформ при участии руководства Кабмина и ВР: детали.

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