На заседании Национального совета реформ представили законопроект об "инвестиционных нянях"
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июня. УНН. На заседании Национального совета реформ, которое состоялось под председательством Президента Украины Владимира Зеленского, заместитель руководителя Офиса Главы государства Юлия Ковалив представила законопроект о поддержке и стимулировании инвестиций. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Офис Президента.
Ковалив отметила, что основой документа стала идея, которую Президент назвал "инвестиционными нянями". В проекте закона говорится о поддержке украинских и иностранных инвесторов, сумма инвестиций которых превышает 30 млн евро и которые создают более 150 рабочих мест со средней зарплатой на 15% больше, чем в регионе, где такая инвестиция будет осуществлена. Эти инвесторы получат прямой договор с правительством.
"Это дает гарантию каждому конкретному проекту инвестора, что они имеют не только налоговые льготы. Они получают десятилетнюю перспективу и гарантию стабильности", - отметила заместитель руководителя Офиса Президента.
Кроме того, эти инвесторы получат инвестиционного менеджера, который будет сопровождать их от начала проекта до его окончания. Также инвесторы получат до 30% стоимости инвестиций с различными наборами стимулов. Например, это могут быть фискальные стимулы.
"Эти инструменты будут доступны и для украинских, и для иностранных инвесторов", - сообщила Юлия Ковалив.
По ее словам, законопроект уже обсудили с правительством, профильными комитетами Верховной Рады и Национальным инвестиционным советом. Он готов к вынесению на рассмотрение парламента.
Напомним, Зеленский провел первое заседание Нацсовета реформ при участии руководства Кабмина и ВР: детали.