На засіданні комісії Україна-НАТО обговорили погрози РФ відповісти на автокефалію УПЦ

КИЇВ. 18 жовтня. УНН. У середу 17 жовтня в Брюсселі відбулось засідання комісії Україна-НАТО, на якому був присутній міністр з питань тимчасово окупованих територій України Вадим Черниш. Про деталі зустрічі УНН розповіли в прес-службі місії України при Альянсі.