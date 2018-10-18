На засіданні комісії Україна-НАТО обговорили погрози РФ відповісти на автокефалію УПЦ
Київ • УНН
КИЇВ. 18 жовтня. УНН. У середу 17 жовтня в Брюсселі відбулось засідання комісії Україна-НАТО, на якому був присутній міністр з питань тимчасово окупованих територій України Вадим Черниш. Про деталі зустрічі УНН розповіли в прес-службі місії України при Альянсі.
“На засіданні комісії Україна-НАТО міністр з питань тимчасово окупованих територій України Вадим Черниш поінформував учасників про поточну гуманітарну ситуацію на Донбасі. Також говорилося про зусилля України з відновлення критично важливої інфраструктури у цьому регіоні передусім — водопостачання, а також про наслідки для цивільного населення від агресії Російської Федерації на сході України”, — розповіли в прес-службі.
Як пояснили в місії, участь у засіданні брали представники з держав-членів НАТО на рівні послів, головував на засіданні генеральний секретар НАТО Йєнс Столтенберг.
“Також на засіданні виступав глава місії України при НАТО Вадим Пристайко, який поінформував присутніх про загострення безпекової ситуації в акваторії Азовського моря через деструктивні дії Російської Федерації. У ході виступу він зазначив можливі ризики і безпекові виклики у зв’язку з погрозами РФ відповісти на проголошення автокефалії Української православної церкви”, — зазначила співрозмовниця УНН.
“У підсумку можна констатувати, що всі держави-члени Альянсу у своїх виступах поновили підтримку суверенітету, територіальної цілісності України в межах міжнародно визнаних кордонів і спільно дійшли висновку, що страждання цивільного населення по обидві сторони лінії розмежування є результатом саме агресивних дій з боку Російської Федерації”, — наголосили у місії.
Як повідомляв УНН, Угорщина пообіцяла і надалі блокувати комісію Україна-НАТО на рівні міністрів.