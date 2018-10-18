На заседании комиссии Украина-НАТО обсудили угрозы РФ ответить на автокефалию УПЦ

"На заседании комиссии Украина-НАТО министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Вадим Черныш проинформировал участников о текущей гуманитарной ситуации на Донбассе. Также говорилось об усилиях Украины по восстановлению критически важной инфраструктуры, в этом регионе прежде всего - водоснабжения, а также о последствиях для гражданского населения от агрессии Российской Федерации на востоке Украины", - рассказали в пресс-службе.

Как пояснили в миссии, участие в заседании принимали представители государств-членов НАТО на уровне послов, председательствовал на заседании генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"Также на заседании выступал глава миссии Украины при НАТО Вадим Пристайко, который проинформировал присутствующих об обострении ситуации безопасности в акватории Азовского моря из-за деструктивных действий Российской Федерации. В ходе выступления он отметил возможные риски и вызовы безопасности в связи с угрозами РФ ответить на провозглашение автокефалии Украинской православной церкви", - отметила собеседница УНН.

"В итоге можно констатировать, что все государства-члены Альянса в своих выступлениях возобновили поддержку суверенитета, территориальной целостности Украины в пределах международно признанных границ и совместно пришли к выводу, что страдания гражданского населения по обе стороны линии разграничения является результатом именно агрессивных действий со стороны Российской Федерации", - отметили в миссии.

Как сообщал УНН, Венгрия пообещала и в дальнейшем блокировать комиссию Украина-НАТО на уровне министров.