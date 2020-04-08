На засіданні Кабміну сьогодні розглянуть підняття штрафів для паліїв сухостою
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. На сьогоднішньому засіданні Кабінету міністрів України розглянуть питання щодо підняття адміністративних штрафів для паліїв сухостою. Про це у Telegram-каналі написав міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов, передає УНН.
"Сьогодні чергове засідання Кабінету міністрів. Окрім боротьби з пандемією, ми маємо ініціювати перед Верховною радою України підняття адмінштрафів для паліїв, а, можливо, і криміналізувати покарання за такі дії!", - наголосив міністр.
На його думку, невинні, на перший погляд, для наших громадян "шашлики" та спалення листя - забруднюють не лише повітря, а знищує гектари лісів, убиває екосистему та невинних тварин.
Як повідомлялося в УНН, Кабінет міністрів України на сьогоднішньому засіданні планує розглянути низку питань, зокрема, проект постанови про утворення Ради з питань економічного розвитку та законопроект щодо захисту населення від інфекційних хвороб.