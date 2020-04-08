На заседании Кабмина сегодня рассмотрят поднятие штрафов для поджигателей сухостоя

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 71126 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 84065 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 97147 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 94486 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 106090 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 91327 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 103442 просмотра

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Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106092 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131109 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130351 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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На заседании Кабмина сегодня рассмотрят поднятие штрафов для поджигателей сухостоя

На заседании Кабмина сегодня рассмотрят поднятие штрафов для поджигателей сухостоя

Киев  •  УНН

 • 14188 просмотра

КИЕВ. 8 апреля. УНН. На сегодняшнем заседании Кабинета министров Украины рассмотрят вопрос о поднятии административных штрафов для поджигателей сухостоя. Об этом в Telegram-канале написал министр Кабинета министров Олег Немчинов, передает УНН.

"Сегодня очередное заседание Кабинета министров. Кроме борьбы с пандемией, мы инициировать перед Верховной Радой Украины поднятия админштрафов для поджигателей, а, возможно, и криминализировать наказание за такие действия!", - подчеркнул министр.

По его мнению, невинные, на первый взгляд, для наших граждан "шашлыки" и сожжение листьев - загрязняют не только воздух, а уничтожает гектары леса, убивает экосистему и невинных животных.

Как сообщалось в УНН, Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании планирует рассмотреть ряд вопросов, в частности, проект постановления о создании Совета по вопросам экономического развития и законопроект по защите населения от инфекционных болезней.

Украинские Национальные Новости

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