На Запоріжжі зафіксований ще один випадок COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. У Запорізькій області зафіксований один новий лабораторно підтверджений випадок захворювання на COVID-19. Одужало семеро пацієнтів. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Запорізької ОДА.
“За останню добу зафіксовано один новий лабораторно підтверджений випадок захворювання. На сьогодні в області одужало семеро пацієнтів, всі вони виписані з лікарні”, — йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що всього наразі зареєстровано 8 підозрілих випадків, які перевіряють медики.
Також як нагадують в ОДА, за оперативною інформацією Запорізького обласного лабораторного центру МОЗ України на ранок 8 квітня у Запорізькій області зареєстровано 45 лабораторно підтверджених випадків захворювання на COVID-19.
“Розподіл 45 хворих за місцем проживання: м. Запоріжжя — 13 осіб, м. Мелітополь — 21 особа; м. Бердянськ — 1 особа; Запорізький район −2 особи; Мелітопольський район — 8 осіб”, — зазначається в повідомленні.
Нагадаємо, в Україні зафіксовано 1668 випадків COVID-19, 52 з них летальні.