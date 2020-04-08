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На Запоріжжі зафіксований ще один випадок COVID-19

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КИЇВ. 8 квітня. УНН. У Запорізькій області зафіксований один новий лабораторно підтверджений випадок захворювання на COVID-19. Одужало семеро пацієнтів. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Запорізької ОДА.

“За останню добу зафіксовано один новий лабораторно підтверджений випадок захворювання. На сьогодні в області одужало семеро пацієнтів, всі вони виписані з лікарні”, — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що всього наразі зареєстровано 8 підозрілих випадків, які перевіряють медики.

Також як нагадують в ОДА, за оперативною інформацією Запорізького обласного лабораторного центру МОЗ України на ранок 8 квітня у Запорізькій області зареєстровано 45 лабораторно підтверджених випадків захворювання на COVID-19.

“Розподіл 45 хворих за місцем проживання: м. Запоріжжя — 13 осіб, м. Мелітополь — 21 особа; м. Бердянськ — 1 особа; Запорізький район −2 особи; Мелітопольський район — 8 осіб”, — зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, в Україні зафіксовано 1668 випадків COVID-19, 52 з них летальні.

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