В Запорожье зафиксирован еще один случай COVID-19

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 71097 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 84027 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 97106 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 94458 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 106083 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 91309 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 103439 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106090 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131108 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130351 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Актуальное
В Запорожье зафиксирован еще один случай COVID-19

В Запорожье зафиксирован еще один случай COVID-19

Киев  •  УНН

 • 11894 просмотра

КИЕВ. 8 апреля. УНН. В Запорожской области зафиксирован один новый лабораторно подтвержденный случай заболевания COVID-19. Выздоровели семь пациентов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Запорожской ОГА.

“За последние сутки зафиксирован один новый лабораторно подтвержденный случай заболевания. На сегодня в области выписаны семь пациентов, все они выписаны из больницы”, — говорится в сообщении.

Сообщается, что всего сейчас зарегистрировано 8 подозрительных случаев, проверяют медики.

Также как напоминают в ОГА, по оперативной информации Запорожского областного лабораторного центра МЗ Украины на утро 8 апреля в Запорожской области зарегистрировано 45 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

“Распределение 45 больных по месту жительства:. Запорожье — 13 чел., г. Мелитополь — 21 человек; г. Бердянск — 1 человек; Запорожский район — 2 человека; Мелитопольский район — 8 человек”, — отмечается в сообщении.

Напомним, в Украине зафиксировано 1668 случаев COVID-19, 52 из них летальные.

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