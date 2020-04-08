В Запорожье зафиксирован еще один случай COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 8 апреля. УНН. В Запорожской области зафиксирован один новый лабораторно подтвержденный случай заболевания COVID-19. Выздоровели семь пациентов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Запорожской ОГА.
“За последние сутки зафиксирован один новый лабораторно подтвержденный случай заболевания. На сегодня в области выписаны семь пациентов, все они выписаны из больницы”, — говорится в сообщении.
Сообщается, что всего сейчас зарегистрировано 8 подозрительных случаев, проверяют медики.
Также как напоминают в ОГА, по оперативной информации Запорожского областного лабораторного центра МЗ Украины на утро 8 апреля в Запорожской области зарегистрировано 45 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19.
“Распределение 45 больных по месту жительства:. Запорожье — 13 чел., г. Мелитополь — 21 человек; г. Бердянск — 1 человек; Запорожский район — 2 человека; Мелитопольский район — 8 человек”, — отмечается в сообщении.
Напомним, в Украине зафиксировано 1668 случаев COVID-19, 52 из них летальные.