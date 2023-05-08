На Запоріжжі за добу 99 ворожих ударів, у Комишувасі поранено родину
Київ • УНН
КИЇВ. 8 травня. УНН. Російські війська минулої доби обстріляли Запорізьку область близько сотні разів, є поранені. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко у Telegram, пише УНН.
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"99 ударів витримав 21 мирний населений пункт області: 89 артобстрілів, 7 з РСЗВ, 2 авіаційні та 1 з БПЛА. Під вогнем знову опинилося Гуляйполе, Новоданилівка, Таврійське, Новояковлівка. Фіксуємо нові руйнування. У Комишувасі поранено родину: жінку 1952 р.н. та чоловіка 1982 р.н. А в Степовому ушкодження отримав чоловік 1957 р.н.", - написав Малашко.
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