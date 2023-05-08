На Запорожье за сутки 99 вражеских ударов, в Камышевахе ранена семья
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. Российские войска за прошедшие сутки обстреляли Запорожскую область около сотни раз, есть раненые. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко в Telegram, пишет УНН.
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"99 ударов выдержал 21 мирный населенный пункт области: 89 артобстрелов, 7 из РСЗО, 2 авиационные и 1 с БПЛА. Под огнем снова оказалось Гуляйполе, Новоданиловка, Таврическое, Новояковлевка. Фиксируем новые разрушения. В Камышевахе ранена семья: женщина 1952 г.р. и мужчина 1982 г.р. А в Степном повреждения получил мужчина 1957 г.р.", - написал Малашко.
Напомним
МАГАТЭ крайне обеспокоено ситуацией на Запорожской АЭС.