На Запорожье за сутки 99 вражеских ударов, в Камышевахе ранена семья

Цитата

"99 ударов выдержал 21 мирный населенный пункт области: 89 артобстрелов, 7 из РСЗО, 2 авиационные и 1 с БПЛА. Под огнем снова оказалось Гуляйполе, Новоданиловка, Таврическое, Новояковлевка. Фиксируем новые разрушения. В Камышевахе ранена семья: женщина 1952 г.р. и мужчина 1982 г.р. А в Степном повреждения получил мужчина 1957 г.р.", - написал Малашко.

Напомним

МАГАТЭ крайне обеспокоено ситуацией на Запорожской АЭС.